Суд на полгода продлил арест француза Лорана Винатье

Лоран Винатье Фото: EPA/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы продлил на шесть месяцев арест гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом), обвиняемого по делу о сборе сведений в области военной деятельности РФ в качестве иностранного агента, передал корреспондент "Интерфакса".

Винатье останется под стражей до 21 февраля 2025 года, следует из постановления судьи Натальи Чепрасовой.

Таким образом было удовлетворено ходатайство государственного обвинителя, которая попросила продлить арест гражданина Франции на время рассмотрения дела в суде.

Во вторник Замоскворецкий суд провел первое заседания по делу Винатье. Вместе с тем к судебному следствию суд не приступил, поскольку француз не был вовремя уведомлен в СИЗО о дате и времени слушания, на что указал он сам и его адвокаты. Суд отложил начало процесса на 16 сентября.

Винатье был задержан в начале июня 2024 года. Ему предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Как заявляли в Следственном комитете России, на протяжении нескольких лет Винатье, "имея умысел на неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов", осуществлял целенаправленный сбор сведений в области российской военной и военно-технической деятельности.

По версии следствия, "указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства".

Для своих целей Винатье неоднократно посещал Россию, где проводил встречи с гражданами РФ, в том числе с представителями экспертного и научного сообщества - политологами, социологами, экономистами, военными экспертами, а также государственными служащими, сообщали в Центре общественных связей ФСБ.

Винатье признал вину. В связи с этим, с учетом, что ему вменяется совершение преступления средней тяжести, дело француза может быть рассмотрено судом в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Для этого суд должен удовлетворить соответствующее ходатайство защиты.

Винатье - 48-летний консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", которая, согласно сайту НКО, ставит своей целью "помогать предотвращать, смягчать и разрешать вооруженные конфликты посредством диалога и посредничества".