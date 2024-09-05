Россия полностью обеспечена отечественными тестами на опасные инфекции

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В России ежегодно может производиться до 100 млн тестов для выявления особо опасных инфекций, обеспечено полное импортозамещение этого направления, сообщил заместитель руководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

"Мы уже разработали 49 новых быстрых тестов для инфекций, которые в сравнении с классическими ПЦР в три-четыре раза быстрее могут проходить реакции на выявление патогенов, это занимает практически 30 минут", - сказал он в рамках сессии на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

По его словам, приоритетными для разработки быстрых тестов стали особо опасные, социально значимые инфекции.

"Мы покрываем те актуальные инфекции, которые значимы с точки зрения биологической безопасности страны. Мы обеспечили, эта работа проводилась на протяжении нескольких лет, стопроцентное импортозамещение. Сегодня наша страна на 100% обеспечена тестами российского производства", - пояснил Смоленский.

Существующее производство позволяет изготавливать до 100 млн тестов-определений ежегодно, добавил он.

"У нас сегодня создаются тесты практически для любой новой инфекции за 4-7 дней. Мы можем создать такой тест, даже не имея биологического материала, только информацию о нем. Раньше на это уходили недели, а иногда и месяцы", - резюмировал замруководителя Роспотребнадзора.