Житель города Шебекино погиб при обстреле ВСУ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны города Шебекино.

"В результате очередного удара погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Он также отметил, что от прямых попаданий снарядов произошли пожары в двух частных домах, двух хозпостройках и складском помещении на территории предприятия. Пожарные расчеты ликвидируют очаги возгорания.

Кроме того, в десяти частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, добавил губернатор.