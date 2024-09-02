Три человека пострадали при утреннем обстреле Белгорода и пригорода

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших в результате воздушной атаки утром в понедельник на областной центр и прилегающий район.

"Количество пострадавших увеличилось до трех человек. В детскую областную клиническую больницу самостоятельно обратилась 16-летняя девушка из поселка Дубовое Белгородского района. У пострадавшей диагностировано непроникающее ранение мягких тканей головы. После оказанной медицинской помощи она отпущена домой на амбулаторное лечение", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, за медицинской помощью в городскую больницу Белгорода обратился еще один мирный житель.

"Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", - проинформировал Гладков.

Ранее он сообщал, что в поселке Дубовое была ранена женщина, которую с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга доставили в городскую больницу №2 Белгорода.