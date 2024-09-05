Один человек ранен при обстреле села в Белгородской области

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории двух сел в Шебекинском городском округе, есть пострадавший.

"В селе Новая Таволжанка в результате вражеского обстрела ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями предплечья и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. (...) Госпитализация не требуется, дальнейшее лечение мужчина продолжит амбулаторно", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

По его информации, в селе в 15 частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады, надворные постройки и заборы. От прямого попадания снаряда еще один дом наполовину разрушен. В двух многоквартирных домах повреждено остекление.

Кроме того, в результате прилета снаряда пострадало административное здание социального объекта. Есть повреждения на линии электропередачи - жители села временно остаются без света, отметил губернатор.

В районе поселка Ракитное в результате прилета боеприпаса посечнн кузов легкового автомобиля, добавил Гладков.