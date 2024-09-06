Кремль с пониманием отнесся к решению Киргизии исключить талибов из списка террористов

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле с пониманием отнеслись к решению киргизских властей исключить движение "Талибан" (запрещено в РФ) из числа террористических организаций.

"Киргизия весьма и весьма близка географически к Афганистану и, разумеется, как соседям, очень важно выстраивать отношения с де-факто властью, и силой, которая де-факто удерживает власть в Афганистане. Это необходимо, без этого невозможно выстраивать никакие контакты, а абстрагироваться от этих контактов тоже нельзя. Поэтому мы с пониманием относимся к этой ситуации", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.