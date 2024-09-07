Киргизия исключила Талибан из списка запрещенных организаций

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Киргизия официально исключила движение "Талибан" (запрещено в РФ) из списка запрещенных на территории республики организаций, сообщает пресс-служба киргизского МИД.

"Министерство иностранных дел Киргизии подтверждает, что после тщательного рассмотрения и всесторонней оценки компетентными государственными органами страны, было принято решение исключить "Движение Талибан" из списка запрещенных организаций на территории республики", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что Киргизия "остается приверженной поддержанию усилий международного сообщества, направленных на обеспечение стабильной и мирной обстановки в Афганистане и в регионе в целом".