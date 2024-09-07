Поиск

Киргизия исключила Талибан из списка запрещенных организаций

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Киргизия официально исключила движение "Талибан" (запрещено в РФ) из списка запрещенных на территории республики организаций, сообщает пресс-служба киргизского МИД.

"Министерство иностранных дел Киргизии подтверждает, что после тщательного рассмотрения и всесторонней оценки компетентными государственными органами страны, было принято решение исключить "Движение Талибан" из списка запрещенных организаций на территории республики", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что Киргизия "остается приверженной поддержанию усилий международного сообщества, направленных на обеспечение стабильной и мирной обстановки в Афганистане и в регионе в целом".

Киргизия Талибан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 7 сентября

Спускаемая капсула корабля Starliner совершила успешную посадку

Спускаемая капсула корабля Starliner совершила успешную посадку

Блинкен рассчитывает на встречу с новым главы МИД Украины в ближайшие недели

Разработанная в США модель Decision Desk HQ считает Харрис фаворитом выборов

Приговор Трампу по "делу Сторми Дэниелс" вынесут после президентских выборов

Приговор Трампу по "делу Сторми Дэниелс" вынесут после президентских выборов

Что произошло за день: пятница, 6 сентября

Британский регулятор усмотрел злоупотребления Google в сфере онлайн-рекламы

Британский регулятор усмотрел злоупотребления Google в сфере онлайн-рекламы

ФРГ намерена вместе с партнерами поставить Украине почти 80 танков Leopard 1A5

Задержание Павла Дурова во Франции

Politico сообщило об отказе Дурова от консульской защиты РФ и дипломатической помощи ОАЭ

Politico сообщило об отказе Дурова от консульской защиты РФ и дипломатической помощи ОАЭ

Минобороны Финляндии запретило шесть сделок с недвижимостью для граждан не из ЕС

Минобороны Финляндии запретило шесть сделок с недвижимостью для граждан не из ЕС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });