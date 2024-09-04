Лихачев заявил о расхождении позиций "Росатома" и МАГАТЭ в оценке действий Киева

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Позиции "Росатома" и Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) расходятся в оценке действий виновных в обстреле на Курской и Запорожской АЭС, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"В чем продолжают расходиться наши позиции? Это в отсутствии оценки виновников, в определении причин и авторов тех угроз, результаты которых в общем можно увидеть невооруженным взглядом", - сказал он журналистам в среду.

По его словам, МАГАТЭ продолжает запрашивать дополнительные сведения для того, чтобы чётко определить источник угроз.

"Мы считаем, что нужно идти дальше, надо не бояться говорить правду, определять, откуда прилетают, кто доставляет боеприпасы, дроны для того, чтобы нанести удар на территории ЗАЭС, Запорожской тепловой станции, по городу Энергодар, по городской инфраструктуре", - отметил Лихачев, добавив, что "Росатом" будет добиваться указания причин и авторов атак на объекты атомной энергии.

Гросси посетил ЗАЭС в пятый раз с сентября 2022 года, предыдущий раз на энергообъекте он побывал в феврале текущего года. Во вторник он провел переговоры с украинским руководством в Киеве, на которых речь шла о поддержке украинских АЭС. Позднее на этой неделе планируется его встреча с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым в Калининграде.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").