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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:21

Гросси считает, что Курская АЭС эксплуатируется в близком к нормальному режиме

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после осмотра Курской АЭС заявил, что станция эксплуатируется "в близком к нормальному" режиме.

"Исходя из того, что мне удалось увидеть сегодня на станции, я могу сказать, что станция эксплуатируется в режиме, очень близком к нормальному", - сказал Гросси на пресс-конференции.

При этом глава МАГАТЭ сообщил, что видел на территории Курской АЭС следы атак беспилотников. "Да, я видел следы атак дронов", - сказал Гросси журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

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17 августа в ходе телефонного разговора глава "Росатома" Алексей Лихачев призвал гендиректора МАГАТЭ посетить в ближайшее время Курскую АЭС и город атомщиков Курчатов, чтобы лично оценить ситуацию вокруг действующего атомного объекта.

В понедельник Гросси заявил, что намерен отправиться на Курскую АЭС во вторник. "Ввиду серьезности ситуации я лично возглавлю завтрашнюю миссию МАГАТЭ на Курскую АЭС в России", - написал он в соцсети.

После визита в Курскую область глава МАГАТЭ отправится в Киев, где рассчитывает обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским обстановку вокруг российского атомного объекта.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Курская АЭС
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