Глава "Росатома" заявил о нарастающих угрозах на ядерных объектах РФ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о нарастающей угрозе на атомных объектах РФ и призвал МАГАТЭ к объективной оценке происходящего.

"Ситуация, еще раз подчеркну, легче не становится. Количество угроз нарастает. Есть террористические действия против гражданского населения", - сказал Лихачев журналистам по итогам переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

По словам Лихачева, "несколько дней назад было совершено покушение на бывшего мэра Энергодара, нашего коллеги, теперь - работника атомной электростанции Запорожской Андрея Шевчика, он тяжело пострадал, его жена также пострадала".

"Это просто показывает, что не успокаиваются в Киеве, продолжают наносить удары по инфраструктуре, по атомным электростанциям, по персоналу. Продолжают звучать угрозы", - подчеркнул глава "Росатома".

В этой связи Лихачев призвал "наших партнеров, и руководство МАГАТЭ, и членов миссии к максимально объективной и персонифицированной оценке происходящих событий". "Эта работа будет продолжена", - заверил руководитель "Росатома".