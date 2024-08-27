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Трамп и Харрис договорились провести дебаты 10 сентября

Трамп и Харрис договорились провести дебаты 10 сентября
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп
Фото: Ian Maule/Getty Images

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп договорился с оппонентом от демократов, нынешним вице-президентом Камалой Харрис, о проведении теледебатов на ABC News 10 сентября.

"Я достиг согласия с радикально левым демократом, с товарищем Камалой Харрис, о проведении дебатов. Их будут транслировать 10 сентября по лживому телеканалу ABC News", - написал Трамп в соцсети TruthSocial.

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Он отметил, что их проведет "самый противный и нечестный ведущий".

Трамп подчеркнул, что мероприятие проведут по правилам, которые действовали на прошлых прениях, проводимых CNN. В частности, они предусматривают, что во время дебатов кандидаты будут стоять, им не разрешено пользоваться заметками или заранее заготовленными шпаргалками.

Помимо этого, у одного кандидата будет выключен микрофон во время выступления другого. Также модераторам запрещено вмешиваться во время ответа выступающих.

Ранее в августе Трамп сообщил, что Харрис не будет участвовать в теледебатах с ним 4 сентября.

Ранее Харрис подтверждала готовность участвовать в запланированных на 10 сентября дебатах с экс-президентом и сообщила журналистам, что "будет рада поговорить о дополнительных дебатах после 10 сентября".

Трамп же заявлял, что в сентябре планирует провести серию из трех дебатов с Харрис.

"Я считаю очень важным провести дебаты. Мы договорились с телеканалом Fox News на 4 сентября, с NBC News - на 10 сентября и с ABC News - на 25 сентября", - объявил Трамп на пресс-конференции во Флориде.

"Я с нетерпением жду дебатов, думаю, они внесут ясность", - отметил Трамп.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.

ABC Дональд Трамп Камала Харрис
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