СКР возбудил дело о теракте в связи с ночной атакой украинских беспилотников

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с ночной атакой украинских беспилотников по территории Центрального федерального округа РФ, сообщили в Следственном комитете (СКР).

"В связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов ВФУ по территории Центрального федерального округа России, в том числе города Москвы, Московской, Тульской, Орловской и Калужской областей, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале СКР.

В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, "в результате произошедшего погибла женщина, имеются пострадавшие".

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства преступления и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к его совершению", - заявили в СКР.

Минобороны РФ ранее заявило, что военными за ночь сбито 144 украинских беспилотника, из них половина - над Брянской областью.

72 украинских беспилотника уничтожено и перехвачено над Брянской областью, 20 - над Московской, 14 - над Курской, 13 - над Тульской, говорится в сообщении российского военного ведомства.

Еще восемь дронов ВСУ нейтрализовано над Белгородской областью, семь - над Калужской, пять - над Воронежской, четыре - над Липецкой области, один - над Орловской.

В подмосковном Раменском в результате атаки одного из БПЛА погибла 46-летняя женщина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.