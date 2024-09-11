Экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали ракетные удары на учениях "Океан - 2024"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - На стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) "Океан - 2024" экипажи ракетного корабля "Дагестан", малых артиллерийских кораблей "Астрахань" и "Волгодонск" Каспийской флотилии отработали задачи по уничтожению морской плавающей мины, сообщили в Минобороны РФ.

"Тактическая группа в составе двух малых ракетных кораблей отработала задачи по нанесению удара ракетным оружием морского базирования по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных пусков противокорабельных крылатых ракет "Калибр", - говорится в сообщении.

Также в одном из морских полигонов корабли выполнили артиллерийскую стрельбу из 100-мм универсальных пушек по морской цели, имитирующей боевой корабль условного противника.

В соответствии с планом подготовки вооруженных сил РФ соединения и объединения военно-морского флота приступили к участию в учениях "Океан - 2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения проходят под общим руководством главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева и станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил России в 2024 году.

В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава.