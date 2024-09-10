ВМФ РФ в ходе учений "Океан-2024" отработает отражение агрессии с океанских направлений

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Военно-морской флот (ВМФ) России в ходе стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" отработает задачи отражения крупномасштабной агрессии вероятного противника с океанских направлений, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Также планируется отработать задачи по борьбе с безэкипажными катерами, беспилотными летательными аппаратами, по обороне пунктов базирования военно-морского флота, доложил Белоусов президенту РФ Владимиру Путину в ходе видеоконференцсвязи.

По словам министра обороны, силы флота также отработают "ведение морских десантных действий и конвоирование транспортов с учетом опыта специальной военной операции".

"В соответствии с замыслом учения будет апробирована перспективная форма применения Военно-морского флота - самостоятельная операция в океанском районе. Органы военного управления заняли командные пункты и уточняют планы применения флотов. Силы и войска выведены в назначенные районы и готовы к практическим действиям", - заявил Белоусов.

Путин заявил, что страна должна быть готова к любому развитию обстановки на международной арене, "а наши вооруженные силы обеспечивают надежную защиту суверенитета и национальных интересов России".

"(Страна должна - ИФ) отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе океанской и морской зоне. Ключевую роль в решении этой задачи играет Военно-морской флот", - отметил Путин.

Президент РФ также подчеркнул, что моряки "всегда мужественно стояли на страже безопасности Родины".

"Сегодня в ходе СВО они самоотверженно сражаются в самых горячих точках на линии боевого соприкосновения, наносят сокрушительные удары по противнику, эффективно уничтожают его военные объекты и инфраструктуру, действуют смело и профессионально. Они - настоящие герои", - добавил глава государства.

Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщили, что СКШУ "Океан-2024" пройдет с 10 сентября и по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В маневрах будут задействованы более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. военнослужащих.