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В результате атаки нарушено электроснабжение Энергодара

Глава администрации также сообщил, что наблюдаются перебои с водой

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Электроснабжение Энергодара (Запорожская область), рядом с которым расположена Запорожская АЭС, нарушено в результате атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил в пятницу глава администрации города Эдуард Сеновоз.

"В результате сегодняшней атаки ВСУ нарушено штатное электроснабжение Энергодара. Наблюдаются перебои с водой. Возможны перебои с мобильной связью и интернетом", - написал Сеновоз в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что специалисты начнут восстановление электроснабжения при первой возможности.

Сама Запорожская АЭС при обстреле не пострадала, сказано в телеграм-канале станции.

"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Меры по обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС осуществляются в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационный фон на площадке станции, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится в норме.

Энергодар ЗАЭС Запорожская АЭС Запорожская область
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