Песков назвал сведения о якобы поставках в РФ иранских ракет лишенными оснований

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что сведения о якобы поставках в Россию иранских ракет лишены каких-либо оснований, российские военные обладают всем необходимым вооружением для продолжения СВО.

"Мы слышим очень много рассуждений о каких-то поставках каких-то вооружений Российской Федерации, они все не имеют под собой никаких оснований", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что ВС РФ якобы в ближайшее время применит иранские баллистические ракеты.

Представитель Кремля при этом отметил: "Что касается работы российских вооруженных сил, у них есть полный арсенал всех необходимых средств для продолжения специальной военной операции".

Говоря о военно-техническом сотрудничестве РФ с другими странами, пресс-секретарь президента РФ заявил: "У нас развиваются свои отношения с целым рядом государств, мы сотрудничаем в самых разных областях, будем продолжать это сотрудничество в интересах наших стран".