Поиск

Песков назвал сведения о якобы поставках в РФ иранских ракет лишенными оснований

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что сведения о якобы поставках в Россию иранских ракет лишены каких-либо оснований, российские военные обладают всем необходимым вооружением для продолжения СВО.

"Мы слышим очень много рассуждений о каких-то поставках каких-то вооружений Российской Федерации, они все не имеют под собой никаких оснований", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что ВС РФ якобы в ближайшее время применит иранские баллистические ракеты.

Представитель Кремля при этом отметил: "Что касается работы российских вооруженных сил, у них есть полный арсенал всех необходимых средств для продолжения специальной военной операции".

Говоря о военно-техническом сотрудничестве РФ с другими странами, пресс-секретарь президента РФ заявил: "У нас развиваются свои отношения с целым рядом государств, мы сотрудничаем в самых разных областях, будем продолжать это сотрудничество в интересах наших стран".

Дмитрий Песков Иран США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Патриарх Кирилл сказал, что мир приближается к Апокалипсису

Патриарх Кирилл сказал, что мир приближается к Апокалипсису

Полпред в СФО призвал законодательно ограничить майнинг в энергодефицитных регионах

Полпред в СФО призвал законодательно ограничить майнинг в энергодефицитных регионах
Военная операция на Украине

Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"

Вертолет "ЮТэйр" подожгли в аэропорту на Ямале

Кремль рекомендовал не считать ТГ-каналы достоверным источником данных о БПЛА в Заполярье

В Кремле полагают, что США уже определились с возможностью ударов ATACMS по России

В Кремле полагают, что США уже определились с возможностью ударов ATACMS по России

Электроснабжение Энергодара, где расположена ЗАЭС, восстановлено

Мурманский губернатор сообщил о налетах беспилотников на регион

Арестован бывший глава МЧС Крыма Садаклиев

"Транснефть" подала иск к IBM на 83 млн рублей

"Транснефть" подала иск к IBM на 83 млн рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });