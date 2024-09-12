В МИД Ирана вызвали послов Франции, Великобритании, ФРГ и Нидерландов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - МИД Ирана в четверг вызвал послов Франции, Великобритании, Германии и Нидерландов в связи с новыми антииранскими санкциями и после "продолжающихся неконструктивных заявлений некоторых европейских сторон по поводу приписываемого Тегерану вмешательства в конфликт на Украине", сообщает Mehr.

В МИД послам заявили, что от Тегерана последует "надлежащий ответ на враждебный подход Запада к иранскому народу".

11 сентября глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что звучащие в западных странах сообщения о поставках в Россию иранских баллистических ракет не соответствуют действительности.

"Иран не отправлял России баллистические ракеты. И точка", - написал Аракчи в соцсети.

Он отметил, что США и европейские страны, распространяя такую информацию, вновь "действуют на основе ложных разведданных и по ошибочной логике".

10 сентября Германия, Франция и Великобритания объявили о скорой отмене двусторонних соглашений с Ираном в сфере авиасообщения и о планах ввести новые санкции против Тегерана за поддержку российского ОПК. В частности, Лондон уже ввел санкции против ряда физических и юридических лиц Ирана "за участие во враждебной деятельности иранского правительства".

Также власти этих стран объявили о намерении расширить санкционные списки и включить в них "важные организации и лица, связанные с иранской программой баллистических ракет".