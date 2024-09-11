РФ перебросила на Чукотку подразделения берегового ракетного полка в рамках учения "Океан-2024"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения берегового ракетного полка Тихоокеанского флота доставлены большими десантными кораблями на Чукотку (самый восточный регион РФ, имеет морскую границу с США) в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Океан-2024", сообщили в Минобороны РФ

"Расчёты береговых ракетных комплексов берегового ракетного полка войск и сил на северо-востоке России после переброски морем на больших десантных кораблях ТОФ из пунктов постоянной дислокации на побережье Чукотского полуострова совершили марши в позиционные районы в рамках СКШУ "Океан-2024", - говорится в сообщении.

"Ракетчики в назначенном районе заняли позиции для ведения наблюдения за надводной обстановкой в зоне ответственности ТОФ. Технические подразделения проводят подготовку ракет для огневого дивизиона, отрабатывая при этом контрольные временные нормативы", - сообщили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что личный состав также проводит занятия по радиационной, химической и биологической защите, медицинской подготовке и по специальным дисциплинам. "Особое внимание уделяется отработке нормативов по смене позиций и развёртыванию", - заявили военные.

Минобороны РФ в среду распространило кадры перебазирования расчетов береговых ракетных комплексов на Чукотку. На видео показана направляющаяся на побережье колонна техники. Затем к побережью подошел большой десантный корабль Тихоокеанского флота, после чего военные приступили к погрузке техники. На последних кадрах показан отчаливший от берега корабль.

СКШУ "Океан-2024" проходит с 10 сентября по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В маневрах задействованы более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. военнослужащих.