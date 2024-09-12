Корабли Северного флота отразили налет СВН условного противника в Баренцевом море

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Противолодочные корабли Северного флота отразили в Баренцевом море налет средств воздушного нападения (СВН) условного противника в рамках стратегического командно-штабного учения "Океан - 2024", сообщило Минобороны РФ в четверг.

"Большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" и малые противолодочные корабли "Брест" и "Снежногорск" провели совместное учение по отражению СВН условного противника с применением комплексов противовоздушной обороны и выполнением боевой стрельбы по имитированным воздушным целям", - говорится в сообщении.

Результатом этих упражнений стала отработка взаимодействия боевых расчетов радиотехнической и ракетно-артиллерийской боевых частей по обнаружению, классификации цели, ее сопровождению радиотехническими средствами и уничтожению, отметили в ведомстве.

"В боевой стрельбе по воздушным целям были задействованы зенитные ракетные комплексы "Кинжал", способные надежно обеспечивать противовоздушную оборону отряда кораблей при нападении различных СВН условного противника с различных высот и направлений", - уточнили там.

Атаки авиацией и крылатыми ракетами имитировал малый ракетный корабль "Рассвет", выполнивший пуск ракет-мишеней "Саман", говорится в релизе. Также несколько имитированных воздушных целей - САБ-250 - поставили самолеты смешанного авиационного корпуса Северного флота.

"Эти воздушные мишени были успешно поражены боевыми расчетами зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов кораблей", - резюмировали в министерстве обороны.

СКШУ "Океан-2024" проходит с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В маневрах задействованы более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также свыше 90 тыс. военнослужащих.