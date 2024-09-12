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Корабли ТОФ в ходе учения "Океан-2024" уничтожили ракету условного противника

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" уничтожили зенитными ракетами и артиллерией ракету-мишень условного противника, сообщает пресс-служба ТОФ в четверг.

"Два корвета Тихоокеанского флота, действующие в составе тактической группы, своевременно обнаружили пуск ракеты-мишени и взяли ее на сопровождение, а расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Редут" уничтожили сверхзвуковую цель на безопасном для кораблей расстоянии. Синхронно с ЗРК огонь по цели вели 100-мм артиллерийские установки "А-190". В рамках эпизода учения корабли задействовали комплексы постановки пассивных помех", - говорится в сообщении.

Пуск ракеты-мишени "Москит" выполнил в интересах отряда кораблей, действующего в акватории Японского моря, ракетный катер из состава бригады кораблей охраны водного района Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, уточнила пресс-служба.

"Район выполнения ракетной стрельбы был закрыт для гражданского судоходства. Безопасность стрельбы обеспечивали более 15 боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ", - отмечается в релизе.

Кроме того, бомбардировщики Ту-22м3 ВКС РФ поразили корабли условного противника в рамках учения.

"Экипажи сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22м3 дальней авиации Воздушно-космических сил России в рамках СКШУ "Океан-2024", действуя над нейтральными водами акватории Охотского моря и Тихого океана, отработали учебные задачи по поражению корабельной группировки условного противника", - говорится в сообщении.

Сопровождение бомбардировщиков обеспечивали истребители Су-35с и Су-30см, продолжительность полета составила более пяти часов, добавили в ведомстве.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркивается в релизе.

СКШУ "Океан-2024" проходит с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В маневрах задействованы более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также свыше 90 тыс. военнослужащих.

ВМФ ВКС Тихоокеанский флот (ТОФ) Приморская флотилия
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