Учет расходов на покупку "Корстона" стал предметом спора "Яндекса" с ФНС

Суд поддержал налоговиков

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Проект строительства нового "дома Яндекса" на улице Косыгина в Москве еще не завершился, но уже спровоцировал судебный спор между компанией и ФНС, первый раунд в котором остался за налоговиками.

"Яндекс" не смог убедить суд в правомерности снижения им налога на прибыль за счет учета части расходов на приобретение гостиницы, которая располагалась на месте будущего офиса и была снесена. Арбитражный суд Москвы согласился с позицией инспекции ФНС, согласно которой эти затраты нужно включать в первоначальную стоимость возводимой штаб-квартиры с последующей постепенной амортизацией, а не списывать единовременно в расходы на ликвидацию прежних объектов, свидетельствует опубликованное решение суда.

"Яндекс", чей главный офис сейчас расположен в арендованном бизнес-центре в Хамовниках (в свое время компания на фоне быстрого роста своего бизнеса договорилась о выкупе всех площадей этого БЦ, но сделка сорвалась), несколько лет назад принял решение купить землю под строительство "с нуля" новой штаб-квартиры. В конце 2018 года компания закрыла сделку по покупке за $145 млн участка на месте гостиницы, построенной в 1970-е годы к московской Олимпиаде возле Дворца пионеров на Воробьевых горах (изначально носила название "Орленок", в 2002 году переименована в "Корстон"). Общий бюджет стройки без учета стоимости земли оценивался в $275-330 млн, согласно информации на сайте проекта, в 2024 году он должен быть завершен.

Спор между "Яндексом" и Межрайонной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №7 возник из-за разных подходов к тому, как должны при налогообложении на прибыль оцениваться затраты на приобретение "Корстона".

В ноябре 2022 года в уточненной налоговой декларации по налогу за прибыль за 2021 год "Яндекс" уменьшил сумму налога на 1,67 млрд рублей, увеличив сумму расходов на 8,36 млрд рублей. Общая сумма к уплате и размер расходов в материалах дела не называются.

Основанием для уменьшения суммы налога к уплате послужил учет "Яндексом" в составе внереализационных расходов остаточной (недоамортизированной) стоимости ликвидированных зданий и сооружений гостиничного комплекса "Корстон". Компания руководствовалась подпунктом 8 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса (НК), который позволяет бизнесу включать в состав внереализационных расходов затраты на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, на списание нематериальных активов, включая суммы недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного использования амортизации.

Однако налоговая инспекция с таким подходом не согласилась. По ее мнению, руководствоваться нужно действительным экономическим смыслом операции. Поскольку эти затраты были произведены в целях строительства нового офисного здания "Яндекса", то и включаться они должны в его первоначальную стоимость, а списываться через амортизацию. "Единственной целью ликвидации основных средств гостиничного комплекса "Корстон" являлось освобождение земельного участка для последующего строительства на нем нового офисного здания", - приводится в материалах выдержка из результатов камеральной проверки.

Арбитражный суд Москвы согласился с позицией налогового органа и отказал в удовлетворении требований "Яндекса".

В частности, он исходил из того, что подпункт 8 пункта 1 статьи 265 НК, которым руководствовалась компания, охватывает лишь операции по ликвидации основного средства и не распространяется на расходы по созданию новых. При этом существует статья 257 НК РФ ("Порядок определения стоимости амортизируемого имущества), которой "охватываются любые действия (в том числе ликвидация), необходимые для "сооружения основного средства", отметил суд.

При этом суд отверг довод "Яндекса", что подход инспекции приводит к тому, что часть стоимости нового офиса составит остаточная стоимость снесенных зданий гостиницы "Корстон", это будет означать, якобы компания продолжает использовать полезные свойства уже несуществующих объектов в связи с использованием с их предназначением. "Поскольку в момент ликвидации гостиничного комплекса им утрачивается полезность <...>, то очевидно, что никакого "продолжения потребления полезных свойств уже не существующих объектов, - отметил суд. - "Второй жизни" ликвидированных объектов основных средств внутри стоимости новых при учете спорных затрат в порядке первоначальной стоимости нового основного средства не происходит".

Представитель "Яндекса", комментируя решение суда, сообщил "Интерфаксу", что компания планирует подать апелляцию.

Партнер юркомпании Taxology Алексей Артюх отмечает, что суть этого спора сводится к тому, что считать затратами на создание объекта амортизируемого имущества - включать ли в них расходы на приобретение сносимого объекта. "На мой взгляд, это не вполне корректно. К расходам на создание нового объекта можно отнести подготовительные работы, то есть в данном случае снос старого здания, но само старое здание не формирует ценность нового - его физически ликвидируют и вывозят как мусор по частям, - рассуждает он. - Можно было бы рассматривать варианты, если бы часть старого здания не ликвидировалась, а использовалась при строительстве нового, но об этом в деле ничего не говорится".

Артюх подчеркивает, что старое здание представляет собой именно отдельный, самостоятельный объект. "При ликвидации старого объекта его стоимость может "перетекать" в новый, но при условии, если после старого здания используются его части, либо какие-то материалы, полученные после разборки. В ином случае я согласен с аргументом налогоплательщика, что в первоначальной стоимости нового объекта будет участвовать стоимость старого без какого-либо ценного или стоимостного "вклада" в состав нового здания", - отметил он.