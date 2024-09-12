Процесс по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы стартовал на Ставрополье

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Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Первое судебное заседание по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы состоялось в Андроповском районном суде Ставропольского края, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

На скамью подсудимых сели пять жителей Дагестана. "В зависимости от роли и степени участия Рамазан Абдуллабеков, Исмаил Амиров, Ясин Гаджиев, Магомедали Омаров, Магомедгаджи Чиргилаев обвиняются по ч.2 ст.212 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами), ч.3 ст.263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры), - говорится в сообщении.

По данным следствия, 29 октября 2023 года в аэропорту "Уйташ" обвиняемые "на почве национальной и религиозной ненависти и вражды" к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования полицейских, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.

"Уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие аэропорты. В отношении 30 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них пострадали", - отмечает пресс-служба.

Вечером 29 октября 2023 года Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон. Толпа людей искали пассажиров, прибывших рейсом Тель-Авив - Махачкала.

Минздрав республики информировал, что в результате беспорядков пострадало около 20 человек.

Было возбуждено уголовное дело по ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков) после появления призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Махачкалы.

Рассмотрение дел было перенесено из Дагестана в Краснодарский и Ставропольский края.

В августе текущего года Армавирский городской суд на Кубани признал пятерых жителей Дагестана виновными по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы и назначил им от 6 лет и 4 месяцев до 9 лет колонии общего режима.