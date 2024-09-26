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Еще восьмерых обвиняемых в беспорядках в аэропорту Махачкалы судят на Ставрополье

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Грачевский районный суд Ставропольского края приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении восьми жителей Дагестана по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

"На скамье подсудимых - Сайпутдин Рашидов, Шарапутдин Абдусаламов, Герей Джамалутдинов, Хусейин Халибеков, Хангиши Исрапилов, Наврузали Шихмагомедов, Зайналбек Каирбеков, Сайпудин Сайпудинов", - говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждого их обвиняют по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти), ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры).

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Также подсудимым инкриминируют ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья).

Вечером 29 октября 2023 года Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон. Толпа людей искала пассажиров, прибывших рейсом Тель-Авив - Махачкала. Было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей. В отношении 30 представителей власти совершены противоправные действия, 23 из них пострадали.

Суды над участниками беспорядков были перенесены из Дагестана в Краснодарский и Ставропольский края.

В августе текущего года Армавирский городской суд Краснодарского края признал пятерых жителей Дагестана виновными по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы и назначил им от 6 лет и 4 месяцев до 9 лет колонии общего режима.

На Ставрополье первый процесс по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы стартовал в Андроповском райсуде 12 сентября 2024 года в отношении пяти жителей Дагестана - Рамазана Абдуллабекова, Исмаила Амирова, Ясина Гаджиева, Магомедали Омарова, Магомедгаджи Чиргилаева.

Они обвиняются в зависимости от роли каждого по ч.2 ст.212 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами), ч.3 ст.263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры).

Дагестан Махачкала
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