В Брюсселе заявили, что у ЕС нет права отменять ограничения на поставляемое Киеву оружие

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз продолжит поддерживать Украину, в том числе в военном плане, но снятие ограничений по некоторым видам оружия относится к компетенции государств-поставщиков, заявил на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

"Это индивидуальные решения, которые принимаются разными государствами-членами. Это решения не европейского уровня. Это решать государствам-членам. Это они поставляют оружие для украинской обороны, и им решать, что будет использовано", - сказал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил о проработке вопроса о снятии ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Госсекретарь США Энтони Блинкен затем сказал, что не исключает, что Байден позволит Украине наносить ракетные удары вглубь российской территории. Он также сообщил, что ожидает обсуждения этой темы Байденом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером 13 сентября в Вашингтоне.

Президент Владимир Путин 12 сентября заявил, что страны НАТО сейчас не просто обсуждают возможное использование Киевом западных дальнобойных вооружений - по сути они решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте меняет его суть, и Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз, сказал Путин.