Летчики Северного флота отработали дозаправку топливом в воздухе в рамках учения "Океан-2024"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 выполнили практическую дозаправку топливом в воздухе от самолетов дальней авиации Ил-78 над нейтральными водами Баренцева моря в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Океан-2024", сообщает Минобороны РФ.

"Летный состав дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота отработал дозаправку топливом в воздухе от самолета-заправщика Ил-78 дальней авиации Воздушно-космических сил в рамках СКШУ "Океан-2024", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что дозаправка проводилась на высоте около 5 тыс. метров при скорости порядка 500 км/ч.

Стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) "Океан-2024" проходит с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

Как сообщало ранее Минобороны, учение проводится в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.

В маневрах задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. личного состава.