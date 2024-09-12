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Корабли трех флотов отрабатывают боевые упражнения в Средиземном море в рамках учения "Океан-2024"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Постоянное оперативное соединение ВМФ России, в которое входят боевые корабли Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, отрабатывают в Средиземном море боевые упражнения в рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024", сообщило Минобороны РФ в четверг.

"В состав ударной корабельной группы входят фрегат "Адмирал Григорович" и корвет "Меркурий" Черноморского флота, фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота, и дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что корабли покинули пункт базирования Тартус в Сирии и вышли в районы выполнения боевых упражнений в восточной части Средиземного моря. Соединение прикрывали с воздуха экипажи вертолетов Ми-8амтш-в и Ка-52 ВКС России.

"На этапе развертывания моряки отразили удары безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов условного противника с применением корабельной артиллерии", - проинформировали в министерстве обороны.

Экипажи кораблей отразили атаки средств воздушного нападения условного противника при поддержке самолетов Су-24М российской группировки войск в САР, сообщили в ведомстве. "В ходе противовоздушного боя активно применялись комплексы радиоэлектронной борьбы", - отметили там.

"Корабельная группа совместно с экипажами самолетов Ил-38 и вертолетов Ка-27 морской авиации ВМФ России отработали приемы поиска и уничтожения подводных лодок комплексным применением корабельных средств поражения. Кроме того, установлено слежение оружием за корабельными группами условного противника", - говорится в релизе.

СКШУ "Океан-2024" проходит с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В маневрах задействованы более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также свыше 90 тыс. военнослужащих.

ВКС ВМФ Меркурий Минобороны РФ
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