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Вертолетчики Балтфлота на учении отработали нанесение ударов по наземным и морским целям

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Экипажи ударных вертолетов Ми-24 смешанного вертолетного полка морской авиации Балтийского флота отработали в ходе стратегического командно-штабного учения "Океан-2024" на авиационном полигоне в Калининградской области и в акватории Балтийского моря нанесение ударов по колоннам техники, живой силе и скоростным малоразмерным морским целям условного противника, сообщает Минобороны РФ.

"В ходе учебно-боевых мероприятий более 10 экипажей применили авиационные средства поражения по наземным и морским целям на дальности от 500 метров до трех километров с минимальных и средних высот", - говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве добавили, что "во время вылетов на боевое применение вертолетчики выполнили нанесение ударов по земле и морю одиночно и в составе пар с применением практических авиабомб П-50T, неуправляемых авиационных ракет и универсальных пушечных контейнеров со встроенной двуствольной 23-мм скорострельной пушкой ГШ-23".

Стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) "Океан-2024" проходит с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

Как сообщало ранее Минобороны, учение проводится в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.

В маневрах задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. личного состава.

Балтфлот Минобороны РФ ВМФ
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