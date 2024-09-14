Глава МИД Ирана призвал Запад отказаться от политики санкций

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Западным странам не удастся путем введения санкций изменить политику Ирана, заявил в субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Западу следует осознать (...), что введение санкций против других стран - это признание собственного провала. Они не могут навязать Ирану свои позиции, вводя санкции", - приводит его слова агентство Mehr.

Аракчи назвал практику санкций "неудавшимся опытом". "Удивительно, что они все еще надеются на то, что этот неудачный принцип сработает", - отметил министр.

В свою очередь, агентство Tasnim сообщает, что глава МИД Ирана раскритиковал недавние санкции западных стран против Ирана за военно-техническое сотрудничество с РФ. Глава МИД Ирана отметил, что Тегеран всегда готов к диалогу по спорным вопросам. "Но такие переговоры должны основываться на взаимном уважении, а не на угрозах и давлении", - добавил Аракчи.