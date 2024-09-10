ВМФ РФ начал стратегическое учение "Океан-2024" с участием более 400 кораблей

Для участия в учении приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты государств-партнеров

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - ВМФ России начал стратегическое учение "Океан-2024", оно пройдет в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях, заявили в Минобороны России во вторник.

"В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава", - сказано в сообщении Минобороны.

Стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) "Океан-2024" стартует 10 сентября и продлится до 16 сентября включительно, сообщает ведомство.

"Учение будет проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации в 2024 году", - говорится в сообщении.

Как сообщает министерство, основными задачами учения "Океан-2024" являются "проверка готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море".

По информации Минобороны, к участию в маневрах будут привлекаться оперативные группы от других силовых ведомств и федеральных органов исполнительной власти – МВД, МЧС, ФСБ, войска Нацгвардии и ФСО.

"Также для участия в учении приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты от иностранных государств-партнеров Российской Федерации", - информирует министерство.

В рамках первого этапа учения органы военного управления отработают вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки, сообщили в ведомстве.

"На втором этапе участники СКШУ будут задействованы в розыгрыше "боевых действий" по поражению стратегически важных объектов и сил условного противника, высадке морских десантов на необорудованное побережье, защите объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций с учетом современного характера вооруженной борьбы на море", - сказали в министерстве.

Минобороны РФ распространило кадры выхода кораблей и подлодок на учения.

По официальной информации, "Океан" – кодовое название военно-морских учений, проводившихся Главным командованием Военно-морского флота СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.

Ранее СМИ со ссылкой на Минобороны КНР сообщили, что китайские военные будут участвовать в российских стратегических учениях "Океан-2024".