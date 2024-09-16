При обстреле Белгорода и пригорода пострадали восемь человек

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Утром в понедельник был обстрелян Белгород и Белгородский район, были ранены восемь человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, ранены восемь мирных жителей. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести. Бригады СМП доставили раненых в медицинские учреждения города Белгорода", - написал он в Telegram.

В результате прямых попаданий загорелся частный дом и полтора десятка автомобилей. Открытое горение уже потушили, отметил губернатор.

В Белгороде в 21 многоквартирном доме повреждено остекление. Один частный дом сгорел полностью. На территории четырех частных домовладений выбиты окна, посечены кровли и фасады. Также поврежден газопровод.

В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены многоквартирные дома, кровля частного домовладения, гараж и забор. Осколками посечены четыре автомобиля, добавил Гладков.