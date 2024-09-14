Шебекинский городской округ атаковали беспилотники ВСУ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Украинские дроны атаковали два населенных пункта в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по Шебекинскому городскому округу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал губернатор в своем телеграм-канале вечером в субботу.

По его информации, в селе Вознесеновка два БПЛА сдетонировали на территории частного дома, в результате чего в атакованном и соседних домах повреждены окна, забор и беседка, посечен фасад, повреждена кровля.

В селе Муром из-за сброса взрывного устройства с беспилотника загорелась сухая растительность, полностью сгорели десять хозяйственных построек, добавил Гладков.