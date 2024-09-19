Поиск

Минпромторг готов ограничить экспорт стратегического сырья при наличии сбалансированного решения

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг при наличии сбалансированного подхода готов реализовать идею ограничения экспорта стратегического сырья, подумать над которой президент Владимир Путин поручил правительству. Об этом заявил первый замруководителя министерства Василий Осьмаков.

"Если сможем нащупать сбалансированное решение, а он и сейчас по определенной продукции ограничен, - будем реализовать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, анализировало ли министерство возможность ограничения экспорта ряда видов стратегического сырья, в частности урана, титана и никеля.

По его словам, в целом министерство "все время прорабатывает меры сбалансированного противодействия санкционным вызовам, которые реализуют наши бывшие партнеры".

11 сентября Путин поручил правительству проанализировать возможность ограничения поставок на внешние рынки стратегического сырья, такого как уран, никель, титан и ряда других, при условии, что это не будет наносить вред экономике России.

"Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья - по природному газу это почти 22% от мировых запасов, по золоту - почти 23%, по алмазам - почти 55%. Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр - ИФ), у меня к вам просьба, вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок, - к нам ограничивают поставки ряда товаров, но, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях. Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать", - сказал президент.

"В целом, если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать - я не говорю, что завтра нужно это сделать, - подумать и над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других", - заявил Путин.

Василий Осьмаков Владимир Путин Минпромторг Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Wildberries заявили о полном содействии следствию по делу о стрельбе

В Wildberries заявили о полном содействии следствию по делу о стрельбе

В Думу внесли законопроект о праве сотрудников ЦБ на звание "Ветеран труда"

PayPal введет комиссию за обслуживание неактивных счетов клиентов из РФ

PayPal введет комиссию за обслуживание неактивных счетов клиентов из РФ

Путин заявил о планах почти в 10 раз увеличить выпуск дронов в 2024 году

Путин заявил о планах почти в 10 раз увеличить выпуск дронов в 2024 году

В Минфине считают преждевременным называть новые сроки визита миссии МВФ

Владислав Бакальчук задержан после стрельбы у офиса Wildberries

Владислав Бакальчук задержан после стрельбы у офиса Wildberries

В каждом регионе будет создан штаб для решения вопросов обращения с отходами

Президент РФ выделил 1 млрд руб. на конкурс грантов родительским комитетам школ

Президент РФ выделил 1 млрд руб. на конкурс грантов родительским комитетам школ

ФСБ пресекла деятельность ОПГ, организовавшей транзит африканцев через РФ в ЕС

ФСБ пресекла деятельность ОПГ, организовавшей транзит африканцев через РФ в ЕС

Счетная палата считает недостаточно эффективными закупки Минцифры для образовательных организаций

Счетная палата считает недостаточно эффективными закупки Минцифры для образовательных организаций
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });