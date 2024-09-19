Минпромторг готов ограничить экспорт стратегического сырья при наличии сбалансированного решения

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг при наличии сбалансированного подхода готов реализовать идею ограничения экспорта стратегического сырья, подумать над которой президент Владимир Путин поручил правительству. Об этом заявил первый замруководителя министерства Василий Осьмаков.

"Если сможем нащупать сбалансированное решение, а он и сейчас по определенной продукции ограничен, - будем реализовать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, анализировало ли министерство возможность ограничения экспорта ряда видов стратегического сырья, в частности урана, титана и никеля.

По его словам, в целом министерство "все время прорабатывает меры сбалансированного противодействия санкционным вызовам, которые реализуют наши бывшие партнеры".

11 сентября Путин поручил правительству проанализировать возможность ограничения поставок на внешние рынки стратегического сырья, такого как уран, никель, титан и ряда других, при условии, что это не будет наносить вред экономике России.

"Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья - по природному газу это почти 22% от мировых запасов, по золоту - почти 23%, по алмазам - почти 55%. Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр - ИФ), у меня к вам просьба, вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок, - к нам ограничивают поставки ряда товаров, но, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях. Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать", - сказал президент.

"В целом, если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать - я не говорю, что завтра нужно это сделать, - подумать и над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других", - заявил Путин.