В Ростовской области за сутки произошло около 140 пожаров
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Ростовской области за сутки выявили почти 140 пожаров, 70 из них - ландшафтные, сообщил в Telegram губернатор региона Василий Голубев.
"Три лесных пожара, которые произошли 15 сентября в Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах, были ликвидированы вчера к исходу суток на общей площади 9,5 га", - написал он.
В левобережной зоне Аксайского района продолжают тушить ландшафтный пожар, он локализован.
Ранее сообщалось о десятках зарегистрированных пожаров в Ростовской области. Работу пожарно-спасательных расчетов осложнял сильный, порывистый ветер.
Наиболее сложная обстановка сложилась в Аксае, Неклиновском и Аксайском районах. В Аксайском районе природный пожар перекинулся на частные дома в СНТ "Задонье", где огнем были повреждены 15 строений, в том числе четыре жилых дома.
Начальник ГУ МЧС по региону Сергей Филиппов уточнял журналистам, что применение авиации невозможно из-за погодных условий.