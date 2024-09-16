В Ростовской области за сутки произошло около 140 пожаров

Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Ростовской области за сутки выявили почти 140 пожаров, 70 из них - ландшафтные, сообщил в Telegram губернатор региона Василий Голубев.

"Три лесных пожара, которые произошли 15 сентября в Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах, были ликвидированы вчера к исходу суток на общей площади 9,5 га", - написал он.

В левобережной зоне Аксайского района продолжают тушить ландшафтный пожар, он локализован.

Ранее сообщалось о десятках зарегистрированных пожаров в Ростовской области. Работу пожарно-спасательных расчетов осложнял сильный, порывистый ветер.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Аксае, Неклиновском и Аксайском районах. В Аксайском районе природный пожар перекинулся на частные дома в СНТ "Задонье", где огнем были повреждены 15 строений, в том числе четыре жилых дома.

Начальник ГУ МЧС по региону Сергей Филиппов уточнял журналистам, что применение авиации невозможно из-за погодных условий.