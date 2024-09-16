Правительство РФ утвердило правила направления остатков средств из маткапитала

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило правила предоставления гражданам остатков из материнского капитала до 10 тыс. руб., их можно получить через портал Госуслуг, МФЦ или по почте, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Зачастую на счету от суммы маткапитала образуется остаток. И, конечно, родители хотели бы им воспользоваться, но не всегда могут. Теперь, в случае, если такие средства не превышают 10 тыс. руб. получить их можно в виде единовременной выплаты. Для этого нужно всего лишь подать заявление через портал Госуслуг либо обратиться в МФЦ, а также по почте", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.

Соответствующее постановление правительства подписано, подчеркнул премьер-министр.

В телеграм-канале правительства поясняется, что семьи, которым положена единовременная выплата, получат соответствующее уведомление от Соцфонда через портал Госуслуг. К уведомлению будет прилагаться частично заполненное заявление, которое можно будет отправить как в электронном виде - через портал Госуслуг, так и через МФЦ или почтовым отправлением.

"Главное, чтобы семьи могли в полном объеме использовать предоставляемую государством помощь", - добавил премьер-министр.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков говорил о том, что свои остатки от суммы маткапитала российские семьи смогут получить уже в сентябре.