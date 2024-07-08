Семьям в РФ планируется выделить 1,5 млрд руб. из остатков маткапитала

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Семьям России планируется выплатить 1,5 млрд руб. из остатков материнского капитала, подтвердили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой в понедельник.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин поддержал идею одного из финалистов всероссийского конкурса "Это у нас семейное" разрешить использование остатков материнского капитала на бытовые нужды.

"Это известная ситуация: после того, как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой, вроде как, и сделать уже ничего нельзя", - отреагировал Путин.

Он предложил определить в 10 тыс. руб. сумму, которую смогут получить граждане "на руки".

"А потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем. Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства, просто выплатить семьям эти деньги - и все", - добавил Путин.