Путин одобрил идею разрешить использовать остатки маткапитала на бытовые нужды

Фото Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею разрешить использование остатков материнского капитала на бытовые нужды.

В ходе общения главы государства с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" с соответствующей просьбой выступила одна из участниц мероприятия.

"Это известная ситуация: после того, как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой, вроде как, и сделать уже ничего нельзя", - отреагировал Путин.

Он заявил, что уже обсуждал этот вопрос с вице-премьером Татьяной Голиковой.

"Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Давайте мы для начала сделаем десять тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем. Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства, просто выплатить семьям эти деньги и все", - добавил Путин.

Также в ходе встречи была затронута тема налогового вычета.

"У нас сейчас в Госдуме - проект закона о вычете семейном. Семейная выплата. На самом деле - это то же самое. Цель заключается в том, чтобы после всех вычетов семья не платила больше шести процентов. И разница между 13 процентами и шестью, она должна остаться в семье", - сказал Путин.

Он напомнил, что сейчас существует несколько видов налоговых вычетов: имущественный, социальный, "вычеты, связанные с образованием, здравоохранением и общие, так называемые, вычеты налоговые для семей".

"Так вот этот основной, который сейчас дискутируется в Думе, он, конечно, должен считаться до всех вот этих вычетов, о которых я сказал. Чтобы не получилось так, чтобы все вычеты вычли, а потом уже не из чего вычитать. Мы об этом обязательно подумаем, я попрошу и правительство, и депутатов Госдумы принять решение в соответствии с интересами российской семьи", - сказал Путин.