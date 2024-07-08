Поиск

Путин одобрил идею разрешить использовать остатки маткапитала на бытовые нужды

Путин одобрил идею разрешить использовать остатки маткапитала на бытовые нужды
Фото Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею разрешить использование остатков материнского капитала на бытовые нужды.

В ходе общения главы государства с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" с соответствующей просьбой выступила одна из участниц мероприятия.

"Это известная ситуация: после того, как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой, вроде как, и сделать уже ничего нельзя", - отреагировал Путин.

Он заявил, что уже обсуждал этот вопрос с вице-премьером Татьяной Голиковой.

"Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Давайте мы для начала сделаем десять тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем. Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства, просто выплатить семьям эти деньги и все", - добавил Путин.

Также в ходе встречи была затронута тема налогового вычета.

"У нас сейчас в Госдуме - проект закона о вычете семейном. Семейная выплата. На самом деле - это то же самое. Цель заключается в том, чтобы после всех вычетов семья не платила больше шести процентов. И разница между 13 процентами и шестью, она должна остаться в семье", - сказал Путин.

Он напомнил, что сейчас существует несколько видов налоговых вычетов: имущественный, социальный, "вычеты, связанные с образованием, здравоохранением и общие, так называемые, вычеты налоговые для семей".

"Так вот этот основной, который сейчас дискутируется в Думе, он, конечно, должен считаться до всех вот этих вычетов, о которых я сказал. Чтобы не получилось так, чтобы все вычеты вычли, а потом уже не из чего вычитать. Мы об этом обязательно подумаем, я попрошу и правительство, и депутатов Госдумы принять решение в соответствии с интересами российской семьи", - сказал Путин.

Владимир Путин Татьяна Голикова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Дело Никиты Белых

Суд в Кирове оправдал экс-губернатора Белых по делу о злоупотреблениях

Суд в Кирове оправдал экс-губернатора Белых по делу о злоупотреблениях

Назначен новый командующий Балтфлотом

Минобороны РФ опровергло заявления о намеренном ударе по гражданским объектам в Киеве

Российские военные нанесли групповой удар по объектам ВПК и авиабазам Украины

В Ростовской области частично ограничат подачу электроэнергии на предприятия

В Ростовской области частично ограничат подачу электроэнергии на предприятия
Нападение боевиков в Дагестане

Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана вышли на свободу после ареста

Авиакомпания "Ямал" разъяснила инцидент с самолетом в "Пулково"

Путин не передавал через Орбана посланий Байдену

Путин не передавал через Орбана посланий Байдену

Роспотребнадзор предложил снизить норму соли в рационе школьников

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });