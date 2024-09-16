Уровень дозы гамма-излучения в Курской области не превышает норму

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Уровень мощности дозы гамма-излучения в Курской области не превышает нормативов и не выходит за рамки средних многолетних значений, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Проводятся мероприятия по радиационному мониторингу с учетом расположения критически важных и потенциально опасных объектов. Уровень мощности дозы гамма-излучения, измеренный в контрольных точках на территории Курской области, не превышает гигиенических нормативов и не выходит за рамки средних многолетних значений", - сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Курской области.

Также в ведомстве уточнили, что специалисты управления продолжают контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в пунктах временного размещения. Продолжается контроль качества воды на объектах водоснабжения населения (насосных станциях перед подачей в распределительную сеть) по 20 контролируемым показателям.