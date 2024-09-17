Гендиректор "ЕРСМ Сибири" арестован по делу о хищении 900 млн рублей у Минобороны

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Красноярска арестовал до 3 ноября гендиректора красноярской компании ООО "ЕРСМ Сибири" по делу о хищении средств у Министерства обороны России, сообщили во вторник "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте генерального директора ООО "ЕРМС Сибири" Романа Безрукова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), на 1 месяц и 19 суток - до 3 ноября включительно", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Безрукова подозревают в хищении 900 млн рублей у Минобороны при строительстве объектов связи.

Согласно открытым данным, ООО "ЕРСМ Сибири" занимается проектированием и строительством мелких, средних и крупных объектов электроэнергетики.