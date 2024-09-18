В Торопце Тверской области 13 человек госпитализированы после атаки БПЛА

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Торопце Тверской области после падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО госпитализированы 13 человек, они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в результате инцидента в Тверской области госпитализированы 13 человек в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничто не угрожает, помощь оказывается в полном объеме", - сказал Кузнецов журналистам в среду.

Еще 15 человек осматриваются врачами. В пунктах временного размещения организовано дежурство медиков.

Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Ранее сообщалось, что в Торопце в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар. Для обеспечения безопасности жителей губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где локализуется огонь.

По данным главного управления МЧС России по Тверской области, в городе пожаров не зафиксировано. В ликвидации последствий задействовано 150 человек личного состава - пожарных и спасателей, а также 40 единиц техники.

Позднее Руденя сообщил, что эвакуированные жители Торопца могут вернуться в свои дома. По его словам, правительство Тверской области поможет в ремонте пострадавшим социальным учреждениям, предпринимателям, частному сектору, и всем, кому это потребуется.