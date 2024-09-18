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Жителям Торопца разрешили вернуться в свои дома после атаки БПЛА

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Торопце эвакуированные ранним утром из-за пожара горожане могут вернуться в свои дома, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя после совещания оперативного штаба в Торопце.

В Торопце в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар. Из соображений безопасности Руденя объявил частичную эвакуацию населения с территории, где локализуется огонь.

"С 12 часов текущего дня мы открыли доступ в город Торопец. Соответственно, автобусами будут доставляться все, у кого есть желание вернуться в свои дома. Все коммунальные службы функционируют, вся инфраструктура работает: электричество, газ, водоотведение. Хотел бы сказать слова благодарности администрации округа, нашим коммунальным службам", - заявил губернатор.

По его словам, правительство Тверской области поможет в ремонте пострадавшим социальным учреждениям, предпринимателям, частному сектору, всем, кому это потребуется.

"Самое главное - у нас граждане серьезно не пострадали, погибших нет", - подчеркнул он.

"В зданиях, пострадавших от падения обломков БПЛА (в большинстве случаев это выбитые стекла), будут проведены ремонты", - сообщила пресс-служба правительства региона.

В Торопце развернуты три пункта расположения бригад "скорой". За медицинской помощью обратились несколько человек с легкими травмами и обострениями хронических заболеваний.

По данным главного управления МЧС по Тверской области, в городе пожаров не зафиксировано. В ликвидации последствий задействовано 150 человек личного состава - пожарных и спасателей, а также 40 единиц техники.

Игорь Руденя МЧС Торопец Тверская область
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