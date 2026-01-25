Поиск

В РФ не зарегистрировано случаев завоза вируса Нипах

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано, заявили в Роспотребнадзоре.

"Специалисты Роспотребнадзора мониторируют информацию об осложнении эпидемиологической ситуации в связи со вспышкой вируса Нипах в Индии. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует автоматизированная информационная система (АИС) "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.

В ведомстве уточнили, что, по сообщениям СМИ, в Индии принимают меры для локализации вспышки вируса Нипах после того, как число заболевших в штате Западная Бенгалия выросло до пяти человек.

"Вирус Нипах является зоонозным, то есть передается человеку от животных - например, от летучих мышей или свиней. Также возможна передача через зараженную пищу и от человека к человеку. В последние годы вспышки вируса Нипах регулярно отмечаются в Индии, в то же время случаи заболевания людей регистрируются в странах Юго-Восточной Азии", - отметили в ведомстве.

