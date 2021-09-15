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Тест для выявления вируса Нипах уже есть в России

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Центр "Вектор" разработал тест-систему для выявления вируса Нипах, вспышка которого зафиксирована в Индии, сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

"Тест-система на вирус Нипах уже есть в РФ", - сказала Попова на встрече со студентами Ростовского государственного медуниверситета.

Она отметила, что тест-система разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

Вирус Нипах был выявлен в индийском штате Керала в начале сентября. Он способен вызвать сильнейшую лихорадку, судороги и рвоту, вакцины или лекарств от него не существует. Единственное лечение при заражении этим вирусом - поддерживающая терапия. По данным ВОЗ, летальность вируса Нипах составляет от 40% до 75%.

Этот вирус впервые был выявлен в конце 1990-х годов в Малайзии, он передается человеку при контакте с летучими мышами или свиньями, а также от человека к человеку.

Роспотребнадзор вирус Нипах Аппа Попова

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