Глава Минюста предложил создать единую интернет-платформу правовой помощи для БРИКС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Министр юстиции Константин Чуйченко предложил укреплять международно-правовую базу по вопросам оказания взаимной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, но с акцентом на перевод всех действующих механизмов в "цифру".

"Во многих странах, участвующих в объединении БРИКС, уже либо существуют, либо найдены национальные подходы к такой цифровой трансформации, поэтому было бы полезно и для граждан, и для бизнеса наших стран, если бы мы попытались создать единую интернет-платформу для оказания международной правовой помощи", - сказал он на совещании министров юстиции стран БРИКС.

По его словам, создание такой платформы позволит на качественно новом уровне наладить взаимодействие в сфере юстиции.

Чуйченко также напомнил о предложении российской стороны создать международный инвестиционный арбитражный центр БРИКС.

"Данный арбитражный центр мог бы использовать передовые практики для повышения последовательности, прозрачности и предсказуемости выносимых решений, что необходимо сфере урегулирования инвестиционных споров сегодня. Полагаем, что создание Центра обеспечило бы более надежную защиту прав и интересов частных лиц и государств", - сказал министр.

Он также предположил, что одним из направлений взаимного сотрудничества могло бы стать совместное продвижение на международных площадках позиции государств-участников БРИКС по вопросам, находящимся в ведении министерств юстиции.

"Мы могли бы выступать от имени БРИКС и делать заявления в рамках организаций системы ООН и иных международных организаций по актуальным правовым вопросам. Например, в части недопустимости применения односторонних ограничительных мер, необходимости соблюдения иммунитетов должностных лиц государств и государственной собственности", - отметил Чуйченко.

Министр также выступил за расширение сотрудничества в сфере оказания юридических услуг и бесплатной юридической помощи населению.