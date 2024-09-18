Ввод четырех из пяти мусоросжигательных ТЭС структуры "Ростеха" перенесен еще на год

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило новые сроки ввода в эксплуатацию четырех из пяти строящихся мусоросжигательных ТЭС структуры ГК "Ростех", говорится в опубликованном постановлении.

Один из четырех заводов в Московской области, строительство которых ведет ООО "АГК-1" (входит в "РТ-Инвест" "Ростеха"), по-прежнему должен заработать до конца 2024 года, сроки ввода трех других сдвинуты на год - до конца 2025 года. Мощность всех четырех заводов - 700 тысяч тонн отходов в год каждый.

Завод в Татарстане мощностью 550 тысяч тонн отходов в год (строит еще одна структура "РТ-Инвеста" - ООО "АГК-2") теперь планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.

"РТ-Инвест" строит пять мусоросжигательных электростанций в Подмосковье и Татарстане общей мощностью 355 МВт. Станции строятся по договорам о предоставлении мощности (ДПМ ТКО), которые подразумевают возврат инвестиций в течение 15 лет с доходностью 12% годовых за счет платежей крупных промышленных потребителей. Запуск электростанций сначала планировался в декабре 2022 года.