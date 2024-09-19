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МВД предложило запретить выдавать водительские права подлежащим высылке иностранцам

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В МВД России предложили ограничить право иностранцев на получение водительского удостоверения, если в отношении них применен режим высылки.

"Предлагается установить к иностранному гражданину, в отношении которого применяется режим высылки, ограничительные меры в виде отказа в допуске к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче российского национального или международного водительского удостоверения", - написала в Telegram представитель министерства Ирина Волк.

Если проект постановления правительства будет одобрен, соответствующие изменения вступят в силу 5 февраля 2025 года.

Действующим законодательством предусмотрено внесение в реестр контролируемых лиц иностранных граждан, не имеющих права пребывать в России. Находящиеся в реестре иностранцы обязаны информировать территориальные органы МВД о своем местонахождении и причинах, препятствующих их своевременному самостоятельному выезду из России. В случае неисполнения законодательства в отношении иностранца принимается решение о его помещении в спецучреждение и депортации.

Внесение в реестр контролируемых лиц может быть связано с истечением срока временного пребывания в России или миграционных документов, аннулированием разрешения на временное пребывание или вида на жительство; с совершением противоправного деяния. После исключения из этого реестра действие режима для иностранца прекращается.

Ирина Волк МВД
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