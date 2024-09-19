Минпросвещения готовит поправки о языковой диагностике детей мигрантов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минпросвещения прорабатывает законодательные инициативы по внедрению обязательного прохождения языковой диагностики детьми мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По мнению Минпросвещения, это, в том числе, позволит заблаговременно организовать дополнительные занятия для таких учеников.

"В некоторых школах наблюдается превышение предлагаемого соотношения детей иностранных граждан и местных школьников", - пояснили в пресс-службе.

В таких ситуациях важно принять дополнительные меры для эффективной адаптации учащихся, в том числе необходимы учителя для проведения дополнительных занятий по русскому языку и психолого-педагогическому сопровождению ребят, подчеркнули в министерстве.