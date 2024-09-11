Ракета с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" стартовала к МКС с Байконура

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-26" стартовала в среду с космодрома Байконур, передает корреспондент "Интерфакса".

Ракета стартовала в 19:23 по Москве с площадки №31 космодрома Байконур. На борту корабля находятся космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Дональд Петтит.

Стыковка "Союза МС-26" к малому исследовательскому модулю "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции (МКС) планируется в 22:33 по московскому времени.

Полет пилотируемого корабля пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и займет примерно 3 часа 10 минут. По данным "Роскосмоса", корабль пробудет на орбите 202 суток.

"Союз МС-26" также доставит на станцию около 130 кг грузов, в том числе аппаратуру для проведения научных экспериментов, личные вещи космонавтов, фото- и видеоаппаратуру.

Астронавт НАСА Петтит отправляется к МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с НАСА до 2025 года. Как сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

В настоящее время на станции работают космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Трейси Дайсон, прибывшие на МКС на российском космическом корабле "Союз МС", экипаж миссии Crew-8 - космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Кроме того, на МКС продолжают находиться прибывшие в начале июня в рамках тестового полета нового американского многоразового корабля Starliner астронавты НАСА Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.