Путин поддержал предложение ввести "Разговоры о важном" с детского сада

Президент РФ Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном" Фото: Кристина Кормилицына/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Учитель года" согласился с предложением распространить "Разговоры о важном" на детские сады для детей с пяти лет.

Это предложение выдвинула одна из финалисток конкурса.

"Не случайно у нас в народе возникли вот эти устойчивые обороты как: впитал в себя что-то с молоком матери. Это говорит о том, что базовые ценности, базовые вещи аккуратно, доступно для такого возраста надо, конечно, доводить аккуратненько до самых маленьких детей, связывая понятия Родины, страны с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, братом или сестрой, младшей или старшей. Это правильная и очень нужная работа. Я вас, безусловно, поддерживаю", - ответил Путин.

"Ничего нельзя перегибать. Все должно быть в меру. Это первое. Второе - все должно быть искренне, объективно, доходчиво", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что "Разговоры о важном" были введены своевременно и дают хороший результат.

"Разговоры о важном" проводятся в России с 2022 года в формате классного часа. Министр просвещения Сергей Кравцов отмечал, что их цель - формирование духовно-нравственных ценностей в соответствии со стратегией национальной безопасности.