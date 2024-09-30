Срок военной службы по призыву в РФ не изменится и составит 12 месяцев

Об этом заявили в Генштабе ВС России

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Граждане России, призванные в армию этой осенью, будут находиться на военной службе один год, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Владимир Цимлянский на брифинге.

"Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября 2024 года", - сказал Цимлянский.

По его словам, "все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории Российской Федерации".

Цимлянский сообщил, что мероприятия, связанные с призывом на военную службу, будут осуществляться в установленные законодательством РФ сроки и в плановом порядке с 1 октября по 31 декабря 2024 года.

"Исключение составят граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним, где призыв будет проводиться с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями указанных территорий", - напомнил Цимлянский.

Он сообщил, что около трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

"По окончании обучения, в соответствии с полученными навыками, они будут направлены в войска", - сказал Цимлянский.

Он отметил, что "продолжится практика формирования научных подразделений, предназначенных для решения научно-прикладных задач".

"Не оставим без внимания комплектование научно-производственных подразделений, осуществляющих внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий, а также спортивных рот, в которых созданы все необходимые условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов", - сказал Цимлянский.

По его словам, с требованиями, предъявляемыми к кандидатам для комплектования указанных подразделений, и информацией по вопросам призыва и прохождения военной службы призывники и их родители могут ознакомиться на официальном интернет-портале Минобороны России.