Путин поручил организовать постановку на воинский учет без личной явки

Кроме того, Минобороны и Минцифры поручено формировать повестки в электронном виде.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и Минцифры организовать постановку граждан на воинский учет без личной явки в военкомат, а также обеспечить формирование повесток в электронном виде.

"Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению постановки граждан на воинский учет (снятия с воинского учета) без личной явки в военный комиссариат; формирования и направления повесток в электронной форме", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, указанные ведомства должны организовать работу по информированию граждан о применении в отношении них временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, а также по актуализации сведений воинского учета преимущественно без личной явки граждан в военкомат.

Также должна быть проведена работа по "автоматическому подтверждению права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу" и "предоставлению гражданам автоматизированного доступа к личному кабинету в реестре повесток".

В свою очередь у работодателей "должна появиться возможность предоставления сведений, необходимых для осуществления воинского учета, с использованием государственной информационной системы".

Кроме того, президент РФ поручил Минобороны осуществлять призыв на военную службу в октябре-декабре следующего года с использованием единого реестра сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, сообщает сайт Кремля.

"Минобороны осуществлять призыв на военную службу граждан Российской Федерации, проводимый в октябре - декабре 2024 г., с использованием государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете" и общедоступного реестра направленных повесток", - говорится в перечне поручений президента.

Первый доклад о данной работе должен быть представлен главе государства до 1 ноября 2024 года, а затем предоставляться раз в полгода.